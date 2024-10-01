●県内は朝からしっかり晴れる予想。夜にかけて、雲の目立つ空模様に●あす2日(水)から天気は下り坂。特にあさって3日(木)と4日(金)を中心に、激しい雨となるおそれ●台風17号は今後、東北沖へと進み、次第に日本から遠ざかる見込み●台風18号はあさって3日(木)にかけて、非常に強い勢力で台湾から沖縄の先島諸島付近を通過した後、4日(金)は東シナ海を北上する見込み＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から台風17号は、徐々に雲をまと