韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「일기예보（イルギイェボ）」の意味は？「일기예보（イルギイェボ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、テレビやウェブサイトで確認するものです。いったい、「일기예보（イルギイェボ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少し