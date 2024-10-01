MBA留学ほど高額な費用を出すのは難しいし英語力もない、語学留学だけではない「何か」も学びたいという場合の選択肢には何があるのか。ジャーナリストの大門小百合さんは「デンマークには、フォルケホイスコーレという全寮制の学校が約70校あり、17.5歳以上なら誰でも入学できる。費用もリーズナブルで、最近は日本からの留学生も増えている」という――。撮影＝大門小百合デンマークにあるノーフュンスホイスコーレ - 撮影＝大門