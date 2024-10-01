日本郵便は３０日、窓口業務に昼休みを設ける郵便局を、現在の１６局から約１３９０局へと大幅に増やすと発表した。全国にある約２万４０００局の約５％に相当する。局員の数が少ない郵便局で負担を軽減し、郵便局網の維持につなげる狙いがある。１１月５日から順次、午前１１時から午後２時半の間のうち、１時間休止する。昼休みは２０２１年から１６局で試行してきた。今回の対象は局員が２人で、郵便物や金融業務の取り扱い