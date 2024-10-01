異次元緩和の罪と罰（山本謙三、講談社）学力喪失（今井むつみ、岩波書店）「好き」を言語化する技術（三宅香帆、ディスカヴァー・トゥエンティワン）レコンキスタ（黒田祐我、中央公論新社）なぜ働いていると本が読めなくなるのか（三宅香帆、集英社）日本を守る 強く豊かに（高市早苗、ワック）独仏関係史（川嶋周一、中央公論新社）「エブリシング・バブル」リスクの深層（永濱利廣、講談社）ロジックツリー入門（羽田康祐、Ｐ