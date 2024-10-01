吉高由里子主演のNHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜午後8時）の9月29日第37回の平均世帯視聴率が10・7％（関東地区）だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・1％だった。前週の第36回の世帯平均は10・5％、個人視聴率は6・1％だった。第63作大河ドラマで、吉高由里子演じる紫式部を主人公に、1000年の時を超える長編小説「源氏物語」を生み出した女流作家の波乱の一代記を描く。脚本は“ラブストーリー