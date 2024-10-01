「櫻坂46」2期生の武元唯衣さんが始球式に登場した人気アイドルグループ「櫻坂46」の武元唯衣さんが29日、神宮で行われたヤクルト-巨人戦で始球式を行った。この日は事前告知なしの“サプライズ”登板だったが、まさかの大暴投に。ファンからは「可愛すぎるな」などと声があがった。山田哲人内野手の背番号「1」のユニホームに、黒いパンツ姿で登場した武元さん。豪快なフォームから投じた一球は、地面に思い切りたたき付ける