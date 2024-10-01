［ニューヨーク３０日ロイター］ - 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが上昇した。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長がこの日、よりタカ派的な姿勢を示したことを受け、市場ではＦＲＢが次回１１月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で５０ベーシスポイント（ｂｐ）の追加利下げを行うとの見方が後退した。パウエル議長は、経済成長や貯蓄率、個人所得に関する最近のデータ修正により、ＦＲＢが注目してきた「