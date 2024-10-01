「ギフテッド（gifted）」という言葉をご存じだろうか。生まれ持った特性で、アメリカでは「知能、創造性、芸術、リーダーシップ、特定の学問分野の能力のいずれかの特性が並外れて優れた者」と規定されている。日本では明確な定義はないものの、「特定分野に特異な才能のある児童生徒」として、科学技術、芸術、スポーツなどの多様な領域における領域固有なものとして捉えている例がみられる。「特定分野に特異な才能がある子ども