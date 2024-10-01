「予告された暴落」だった30日の東京市場2024年9月30日、石破茂氏が自民党新総裁に選出されて初めて開かれた東京市場において、既に先物の動きなどで予期されていたことだが、株式市場は1,910円の大幅下落というカタチで冷や水を浴びせてみせた。これはいわば、暴力的とも言える歓迎であった訳だが、多くの記事が指摘しているように、総裁選当日から（正確には19日あたりから）、市場は為替市場においても株式市場においても、アベ