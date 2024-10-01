今後、日本で単身世帯、いわゆる“おひとりさま”は大きく増える。1980年に約700万世帯だった単身世帯は、2000年には約1300万世帯となり、2020年には約2100万世帯と40年前の3倍にまで増加。今後も単身世帯の増加は続くと予測されており、2035年のピークには約2450万世帯になる見込みだ（国立社会保障・人口問題研究所の予測値）。前編記事〈人生、上がりたい…！ジワジワ増加中の“おひとりさまFIRE”を夢見る人が気づいていない「