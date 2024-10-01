小雨が降ってくると、洗濯物が心配になりますよね。ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんも次男と外で遊んでいると、小雨が降ってきました。洗濯物を取り込もうか迷っていると、次男が小雨を独特のワードセンスで表現。ママをキュンとさせた次男の言葉に注目です。 ©yuko_toritori ©yuko_toritori ©yuko_toritori ©yuko_toritori ©yuko_toritori