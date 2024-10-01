「あの頃は毎日がつらすぎて、絵を描く活動は3年で辞めようと思っていました」元TBSアナウンサーで画家の伊東楓（30歳）は、TBSを退社後、現在の拠点であるドイツに渡った3年前の日々をそう振り返る。【写真はこちら】「美人です」「髪色すてき！」ファン熱狂…伊東楓「30歳の近影ショット」「元TBSアナウンサー」の肩書きが通用せず…「日本にいた時は、『元TBSアナウンサー』の肩書きもあり、順調にアーティスト活動ができていた