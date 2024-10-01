台風18号は、今日1日(火)の夜には「猛烈」な台風となり、発達のピークに。3日(木)から4日(金)頃に暴風域を伴って沖縄に接近するおそれ。大型で動きが遅いため、影響が広範囲に及び、長引きそう。台風から離れた西日本でも雨量が多くなるおそれがあり、最新情報の確認を。台風18号3日〜4日頃に沖縄接近西日本にも影響大型で非常に強い台風18号は、今日10月1日(火)午前6時現在、南シナ海をゆっくりした速さで西へ進んでいます。