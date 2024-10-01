初心者向けの無料詰将棋を出題します。穴を作らない｜羽生善治監修｜詰将棋パラダイス作問5手詰め難易度★☆☆☆☆【出題図】【ヒント】穴を作らない正解は……【正解と解説】▲３三銀△１一玉▲２二銀打△１二玉▲２四桂【詰上図】コビンに銀連打初手▲２三銀は、△３一玉と逃げられます。正解の▲３三銀なら、△３一玉は▲３二銀打まで。３手目▲２三桂は△１二玉で、持駒の銀を使えません。初手に続いて銀を打ち、玉