人気YouTuberの“DJまる”こと松尾竜之介容疑者（28）が暴行容疑で逮捕されていたことがわかった。捜査関係者によると、9月28日午前、松尾容疑者は東京・渋谷のマンションの一室で知人女性ともみ合いになったという。女性は軽傷とみられる。【写真】戦慄かなのが投稿していた不穏な投稿の数々…イレズミがゴリゴリに入った「まる」の両腕松尾容疑者は、音楽グループ「Repezen Foxx（レペゼンフォックス）」のメンバーとして活