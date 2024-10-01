AP通信社香港支局で活躍していた著名なフランス人女性カメラマン、ルイーズ・デルモット氏が今年1月、香港の入国管理局によって就労ビザの延長を拒否されて帰国したのち、9月14日に観光客として香港に入境しようとしたところ空港で足止めされ、数時間後にフランス行きの航空便で送り返されていたことが明らかになった。香港では近年、ジャーナリストや民主活動家、研究者が入境を拒否されるなど、空港などでの規制が強化されて