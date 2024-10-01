中国・深セン市の日本人学校に通う男児が殺害された事件を受け、中国政府は「偶発的な事件」「類似の事件はどの国でも起こり得る」と主張して幕引きを図っている。だが、事件の背景には反日感情の暴走を野放しにする習近平政権の存在があるとの指摘も多い。【写真】あまりにも痛ましい事件だった……深センの日本人学校に通う男児が殺害された事件現場で花を添える人たち深センでの事件が起きた9月18日は、柳条湖事件（1931年