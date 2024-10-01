【みらい船上・時事】８月下旬に青森県むつ市から出航し、北極観測を行ってきた海洋地球研究船「みらい」が３０日、下船地である米アラスカ州ダッチハーバーに到着した。１カ月余の航海中、４０カ所以上で観測を実施。北緯７６度９分、西経１６７度４５分が今航海で最北の到達点だった。海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）が運用するみらいは、世界で最も速く温暖化が進む北極の環境変化を研究するため、ほぼ毎年北極航海を行