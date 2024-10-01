昨今はサイバー攻撃によって生じるセキュリティを脅かす事件・事故の増加に応じた対策が、各企業・組織に求められています。最高情報セキュリティ責任者（以下、CISO）は日々情報やスキルをアップデートしていく必要があります。本記事ではサイバーセキュリティの第一人者である淵上 真一氏の著書『経営層のためのサイバーセキュリティ実践入門』（プレジデント社）から、CISOが実際に情報収集や分析を行う際のポイントを紹介しま