【インタビュー】映画界では今秋“下克上”が話題だ。低予算、少人数で製作した自主映画2作品が評判に後押しされて全国公開となった。1館の上映から封切りわずか1カ月余りで全国140館近くにまで広がり「第二のカメ止め」と注目される「侍タイムスリッパ―」（監督安田淳一）、海外の映画祭で多数の賞を受け日本へ凱旋上映が11日から始まる「最後の乗客」（監督堀江貴）だ。両作品には、俳優・冨家ノリマサ（62）が重要な役どころ