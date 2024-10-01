ミス・ユニバースの韓国代表を決める大会に、ファイナリストとして80歳の女性が出場して話題を呼んでいます。【映像】80歳ファイナリストのパフォーマンス9月30日夜、開催された「ミス・ユニバース・コリア」の本選。予選を通過した32人のファイナリストのなかに、3人の孫をもつ80歳のチェ・スンファさんがいました。50代まで介護の仕事をしていたチェさんがモデルの仕事を始めたのは、70歳を越えてからでした。「気分は言うま