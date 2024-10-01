［ガザ戦闘１年］混迷＜１＞イスラエル軍とイスラム主義勢力ハマスがパレスチナ自治区ガザで戦闘を開始してから１０月７日で１年となる。終わりの見えない戦闘は中東だけでなく世界を揺るがしている。１年間の変化を各地から報告する。◇イスラエル中部の商都テルアビブから北東約３５キロ・メートルにあるヤドハナ集落は、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸トゥルカレムと隣接する。約１２００人が暮らす集落は高さ６メートルの