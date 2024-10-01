石川・能登地方を襲った記録的豪雨から10日。石川県輪島市の棚田「白米千枚田」では、用水が吹き出して田んぼが崩れるなど、大きな被害が判明した。日本海に面した約4ヘクタールの斜面に、1004枚の小さな田んぼが並ぶ。管理するメンバーは「地震で亀裂が入った田んぼをやっとここまで直してきたのに」とやりきれなさを語る。【写真】豪雨であちこちから水があふれる棚田棚田の約8割が被害地元の農家ら約30人でつくる「白米千枚田愛