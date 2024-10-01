バルセロナは9月30日、U-17スペイン代表MFマルク・ベルナル(17)との契約延長を発表した。新契約は2026年6月30日まで、3年間の延長オプションが付随するとのこと。なお、契約解除金は5億ユーロ(約798億円)に設定されている。2014年にヒムナスティック・マンレサからラ・マシア入りしたベルナルは、以降のユースカテゴリーで着実に成長を遂げ、昨シーズンからリザーブチームにあたるバルサ・アトレティックでプレー。展開力とボール