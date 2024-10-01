Google Pixel Watch 3が発売された。Googleのスマートウォッチのシリーズで、すでに三世代目となる製品だ。今年は、従来の41ミリ径モデルに加えて45ミリ径モデルが追加されている。より大きくなった文字盤は、多くの情報を明確に表示することができ、複雑化するスマートウォッチの情報表示をよりわかりやすくしてくれる。従来と同じ41ミリ径モデルも、ベゼル幅が縮小し、表示面積が10％広がり、以前のモデルよりも視認性が高まって