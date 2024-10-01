北海道・小樽警察署は９月３０日、ストーカー規制法違反の疑いで、小樽市銭函に住む女（６７）を逮捕しました。女は小樽警察署長からストーカー禁止法に基づく禁止命令を受けていたにもかかわらず、９月２５日午後９時半ごろから午後１１時ごろまでの間、小樽市に住む男性（８０代）のスマートフォンに連続して電話をかけ、命令を違反した疑いが疑いが持たれています。警察によりますと、２人は元交