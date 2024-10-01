日本テレビ系ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』(5日スタート、毎週土曜22:00〜)では、作品のテーマに合わせて特殊詐欺・闇バイトの認知度アンケート調査を実施した。このドラマは、日本最大級の特殊詐欺組織“幻獣”の幹部に父を殺された元警察官の兄(竜星涼)とホワイトハッカーの妹(八木莉可子)が、詐欺組織に潜入し組織の壊滅と父の仇討ちをするストーリー。特殊詐欺事件はSNSを介して実行されることも多くあり、俗にいわれ