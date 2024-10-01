●師匠が認める番組Dの腕「僕より上手いっす!」中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)で紹介した店が集合する『オモウマいフェス』が、3月9日・10日にさいたまスーパーアリーナで開催された。会場を取材したマイナビニュースでは、この現地レポートを全4回にわたり掲載。最終回は、「暴れん坊師匠! 茂三郎一門 公開そば打ちショー」の模様をお届けする。「會津野 茂