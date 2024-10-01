石破内閣が10月1日午後正式に発足します。9日には衆議院を解散し、27日に総選挙を行う考えです。【映像】石破新内閣 発足へ1日、国会では衆議院と参議院の本会議で総理大臣指名選挙が行われ、石破総理大臣が誕生する見通しです。石破氏はその後、総理官邸に入って組閣本部を立ち上げ、林官房長官が新たな内閣の組閣名簿を読み上げます。夜には総理大臣として初めての記者会見に臨み、政権としてこれから取り組むテーマなどに