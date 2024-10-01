JR東京駅で開かれた東海道新幹線開業60周年の出発式＝1日午前6時東海道新幹線が開業から60周年の「還暦」となった1日、JR東海は東京駅の19番線ホームで始発列車の出発式を開催した。午前6時の始発電車に合わせて行われ、JR東海の丹羽俊介社長が「きょうから始まる未来に向け、愛される東海道新幹線をつくるべく努力を続けたい」とあいさつ。駅長が合図を送ると、博多行き「のぞみ1号」は警笛を大きく響かせ、滑り出すように出発