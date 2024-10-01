お笑いコンビのくりぃむしちゅーが出演する熊本県民テレビのバラエティ番組『くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん!?』が、10月から毎週金曜(19:00〜)に放送される。くりぃむしちゅーの上田晋也(左)と有田哲平くりぃむしちゅーにとって地方局初のゴールデン帯レギュラーとして4月にスタートした同番組は、これまで月1回の放送。10月から、いよいよ毎週の放送となる。これを記念し、TVerでは4月から9月までの半年間のエピソードを、10月