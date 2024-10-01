[３０日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は３０日、全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）年次会合で講演した。主な発言内容は以下の通り。＊経済がおおむね予想通り進展すれば、「政策は時間とともにより中立的なスタンスへと移行する」＊両面のリスクが存在、決定は会合ごとに行われる＊米経済は堅調、われわれの政策ツールを使いこの状況を維持＊労働市場はおおむね均衡＊２％のインフレ目標達成のた