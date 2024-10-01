この漫画は書籍『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』(原作：リアコミ／漫画：はち)の内容から一部を掲載しています（全7話）。 ■これまでのあらすじ妻が「パートをしたい」と言った途端、激怒する夫。自分の稼ぎに不満があるのかと、自分の体裁だけを気にして責め立てる夫に圧倒された妻はパートをすることを断念しました。ママ友・かよ子の言葉を思い返し、夫がモラ夫である可能性が高いと感じるようになった妻