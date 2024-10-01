大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月29日（日）（日本時間30日）MLB コロラド・ロッキーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠クアーズ・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャース・大谷翔平投手（30）が、ロッキーズとのレギュラーシーズン最終戦を競り勝ち98勝64敗。 ナ・リーグ