日本政府は米ロなど北極圏８カ国で構成する多国間フォーラム「北極評議会」にオブザーバー参加し、科学技術面などで北極政策に関与している。外相就任前から北極政策に積極的に取り組んできた上川陽子外相に経緯や課題を聞いた。（肩書は当時）―北極をライフワークとした経緯は。北極は地球規模課題、特に気候変動と密接に関連している。気候変動が北極に与える影響はわが国を含む世界中に影響を与えている。危機感を持って