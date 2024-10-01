タレントの藤田ニコルが１日までに自身のＳＮＳを更新。私服ショットをアップした。インスタグラムで「真っ赤なワンピがハワイに映えた」とつづり、デコルテラインを出したワンピース姿でのショットをアップ。この投稿には「とても似合ってて可愛（かわい）いです」「超絶かわいい」「どんどん綺麗（きれい）になっていくね」「ワンピだけじゃなく、にこちゃんが映え」「赤にこるん最高」などの声が寄せられている。