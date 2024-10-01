国連総会の一般討論で演説する北朝鮮の金星国連大使＝9月30日、米ニューヨークの国連本部（共同）【北京、ニューヨーク共同】北朝鮮の金星国連大使は9月30日、ニューヨークでの国連総会一般討論で演説し、北朝鮮核問題で「誰とも交渉しない」と述べた。核保有は自衛のための正当な権利で「国家の威信」だと主張。11月の米大統領選の結果にかかわらず、核問題を巡る協議で譲歩しない姿勢を鮮明にした。金氏は昨年の演説で「朝鮮