イスラエルが踏み切る構えを見せているレバノンへの地上侵攻について、アメリカのバイデン大統領は否定的な考えを示し、「停戦すべきだ」と強調しました。アメリカバイデン大統領「（Q.イスラエルのレバノンへの限定的作戦について把握しているか?問題ないと思うか?）あなたが思うよりも把握している。彼らが止めれば問題ない。今、停戦すべきだ」バイデン大統領はこのようにイスラエルの地上侵攻に否定的な考えを示し、停戦を呼