2022年10月にソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）で、日本人2人を含む159人（関連死を含む）が死亡した雑踏事故をめぐり、ソウル西部地裁は30日、現場を管轄する龍山警察署長（当時）に対し、禁錮3年の判決を言い渡した。三つの罪に問われていたが、業務上過失致死傷のみ有罪とし、他の二つの罪は無罪と判断した。地裁は判決で「危険性は予見できた」と結論づけた。地裁は報道資料で、元署長は当日の治安対策について、麻薬