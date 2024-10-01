米イエール大学助教で経済学者の成田悠輔氏が1日までにX（旧ツイッター）を更新。キャバクラについて私見をつづり、さまざまな反響を呼んでいる。成田氏は「キャバクラの何が楽しいのかわからないので試しに行ってみた。何が楽しいのかさらに全くわからなくなった」と記した。この投稿に対し「何事も経験してみないとわからないですものね」「成田先生がキャバクラ行ってるの想像がつかないw何を話したんだろw」「キャバクラより成