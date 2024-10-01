本日10月1日（火）、浜田雅功司会、一流芸能人たちがチームを組んで6つの格付けチェックを受ける元祖格付けバラエティー『芸能人格付けチェック』の“秋の3時間スペシャル”が放送される。今回注目は、3つ目のチェック「ロックバンド」。1985年にデビューし2021年には世界進出もはたした女性ハードロックバンドのパイオニア「SHOW-YA」と、日本全国から集められた楽器自慢の女の子による平均年齢10歳の小学生ガールズバンドの演奏