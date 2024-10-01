※2023年4月撮影トップ画像は、各駅停車吉祥寺行の前面展望。「浜田山駅」を出発します。緩やかに左にカーブしています。※2023年4月撮影次の踏切からは直線になります。※2023年4月撮影「浜田山駅」から「高井戸駅」までの駅間は「井の頭線」で最長の1.2kmあります。※2023年4月撮影この踏切から【駅ぶら】で写真を撮っています。※2023年4月撮影各駅停車渋谷行とすれ違います。ちょうどこの辺りで右側に「東京ゴルフ専門学校」の