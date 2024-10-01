9月30日から「連続テレビ小説」第111作『おむすび』（NHK総合）が放送を開始した。本作は、元号が平成に変わるその日に生まれた主人公・米田結（橋本環奈）がギャル文化に出会い、やがて栄養士として「縁・人・未来」と、大切なもの「結」んでいく平成青春グラフィティだ。 参考：橋本環奈には“ギャル魂”が備わっていた？朝ドラ『おむすび』ヒロインとしての心がけ 『おむすび』の第1話では、朝ドラの“お約束”と呼ばれ