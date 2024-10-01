JR西日本中国統括本部経営企画部内藤真也氏（左）と西粟倉村に出向中の武部啓吾氏（右）（写真：村上悠太）JR山陽本線上郡駅から第三セクターの智頭急行線で北へ約45分のところにある、西粟倉村。岡山県北部に位置し、周囲は深い山林に囲まれた人口1600人ほどのこの村は、近年多数のローカルベンチャー企業が集まり、「ローカルベンチャーの聖地」として注目を集めている。そんな西粟倉村で、JR西日本に勤める1人の社員が今、村の