過去の米大統領選では直前の１０月に結果を左右する突発的な出来事が発生し、「オクトーバー・サプライズ」と呼ばれてきた。１１月５日投開票の今回の選挙でも勝敗に影響を与える事態が起きるか注目が集まる。米メディアによると、この言葉はもともとデパートの秋季セールの宣伝文句だった。現職カーター大統領にカリフォルニア州知事だったレーガン氏が挑んだ１９８０年の大統領選を契機に政治用語として使われ始めた。米国