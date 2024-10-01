SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。津夏なつな（@tunatu727）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）美食家がゆく Season.2 追憶の味編? おはぎを見て何やら思い出している様子の美食家。母親のおはぎを先生に食べてもらえなかったことを今も嘆いているようですが……。その大きさは、脳内補正ではないのでしょうか？ さすが