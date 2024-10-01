累積利益が100億円にのぼる個人投資家のテスタさんに元乃木坂46の高山一美さんが「10年で1億稼ぐ投資術」を聞く短期集中連載。第5回は、「損切りできるメンタルの作り方」「株で大損する人の共通点」を取り上げる。（構成／ダイヤモンド・ライフ編集部松本幸太朗）テスタさんがノートに書き溜めた「やってはいけないリスト」高山ちょっと話しづらいかもしれないんですけど……テスタさんが大きな損をしたときのお話とか聞いて