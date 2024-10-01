2024年9月29日、韓国・ソウル経済は「コロナ禍と日本製品不買運動（ノージャパン）の影響で閉店が相次いだユニクロが最近また店舗数を攻撃的に増やしている」とし、「物価高によりコストパフォーマンスの高さを重視する消費者が増えたことを受け、競争優位性を強化するために店舗拡大に乗り出したとみられる」と伝えた。記事によると、韓国でユニクロを運営するFRLコリアは27日、ソウル中区の複合ショッピングモール「dundun（旧ロ