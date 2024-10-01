１９６４年に日本初の新幹線として開業した東海道新幹線は、１０月１日に６０周年を迎える。交通の大動脈として、輸送力を拡大させてきたこともあり、累計の乗客数は約７０億人に上った。移動需要が大きく落ち込んだ新型コロナウイルス禍を経て、ＪＲ東海は東海道新幹線による新たな「旅」需要の開拓に乗り出している。開業後は高速化が進み、東京―新大阪間の現在の所要時間は「のぞみ」で２時間２１分まで短縮、運行本数は１